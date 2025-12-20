夫婦2人で月25万円の年金収入があっても、「もし夫が亡くなったらどうなるのだろう」と不安を抱える専業主婦は少なくありません。夫が亡くなると、当然ながら夫の老齢年金の受給は停止し、収入は大きく減少します。 特に、専業主婦で老齢基礎年金のみとなる場合、生活は一気に苦しくなりそうですが、配偶者が亡くなった際には「遺族年金」という保障が用意されています。 本記事では、遺族年金の仕組みを解説し、今回の