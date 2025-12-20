高校生になると、部活動や交通費、交際費、スマホ代など支出が一気に増え、お年玉への期待も高まりやすくなります。祖父母としては1万円を渡して十分と思っていても、「友だちはもっともらっている」「1万円じゃ足りない」と言われ、戸惑うケースもあるかもしれません。 本記事では、最新のお年玉相場データをもとに、高校生の一般的な金額レンジ、祖父母と親の違い、地域差の傾向を整理します。家庭に無理のない