2024年6月に成立した子ども・子育て支援金制度により、2026年から医療保険の一環として子ども・子育て支援金が徴収されます。医療保険に加入している全ての人から徴収される一方、制度の主な給付対象は子育て世帯であることから、一部では「独身税」と揶揄されることもあるようです。 本記事では、子ども・子育て支援金の概要や1人当たりの徴収金額を解説します。 令和8年度より拠出が始まる“子ども・子育て支援金”