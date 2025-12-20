オーガニックコスメブランドとして13年間売上No.１※２を誇るARGELANから、髪悩み※３の変化に寄り添う新ヘアケアシリーズが誕生します。根元からふんわりとしたハリを目指す「バウンシーアップ」と、濃密なうるおいとツヤ感が支持されてきた「モイストグロー」のリニューアルで、選べるケアがさらに充実。植物の力と心地よさを大切にしたARGELANのヘアケアで、毎日のバスタイムが楽しみになるはず