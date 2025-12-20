Travis Japanの宮近海斗が20日、都内で行われた映画『楓』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】豪華キャストが集結した映画『楓』公開記念舞台あいさつの模様きのう19日が封切り日。すでに、さまざまな感想が届いた。宮近は「ニュージーランドは私が行きたい国No.1なので出てきてうれしかったですし、さらに行きたくなりました」という感想を代読。そして宮近は「映画『楓』は画の力を存分に体感できる作品。ニュージー