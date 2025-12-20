２０日午前８時１０分頃、宮城県大和町吉田の山林で、「猟友会の人が倒れている」などと県警に通報があった。県警や消防によると、８０歳代男性が頭にけがをして倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認された。近くにイノシシ用のわなにかかったクマがおり、猟友会が駆除したという。県警は、男性がクマに襲われた可能性があるとみて調べている。