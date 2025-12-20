昭和の定番キャンディだった「ハイチュウ」が、今や世界30カ国以上で販売されるティーンのイケてるお菓子になっているって知ってました？ 2024年にはブランドロゴも英語表記の「HI-CHEW」にリニューアル、50周年を迎えた今でも成長を続けています。そこで今回は、森永製菓の「ハイチュウ」担当者を直撃！ ヒットの理由や不評だったフレーバーなど、知られざる裏話を教えてもらいました。【画像】これは意外!? ハイチュウ発売当初の