¸µÇµÌÚºä46¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥­¥Þ¥°¥ì¥ó¤Î¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢Ï¢Ì¾¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¡Ö»ä¶¦¡¢¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤ÈËÌÌîÆüÆà»Ò¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ï¤ó¤³Ã£¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Æ°Êª¤¬¹¥¤­¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª