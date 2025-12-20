「全国大学ラグビー選手権・準々決勝、京産大２６−２４東海大」（２０日、ヤンマースタジアム長居）京産大（関西２位）が２試合連続の大逆転劇で、５大会連続の４強進出を決めた。前半は東海大（関東リーグ戦１位）のフランカー、ヴィリアミ・マフィ（４年＝東海大福岡）が突破力を生かして２トライ。南アフリカ出身のＣＴＢコンラッド・セブンスター（３年＝モニュメント高）も活躍し、２１−７と東海大がリードして折り返