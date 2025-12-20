歌手浜崎あゆみ（47）が19日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（金曜午後7時）にゲスト出演。活動をやめたいと思ったことについて語った。Snow Man阿部亮平から「“歌姫”って呼ばれることに対して、プレッシャーとか重荷だなって感じることは？」と聞かれ、浜崎は「好きじゃなかったです」と告白した。浜崎は「それがうれしいと思ったことはない。心は絶対ぶっ壊れていたと思う」と絶頂期の苦悩を明かした。深澤辰哉は