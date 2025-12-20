来季J2に降格した湘南ベルマーレは20日、DF本多康太郎(19)、MF太田修介(29)、FW渡邊啓吾(23)、GK真田幸太(26)、DF高橋直也(24)の5選手と来季契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトを通じ、本多は「1日でも早く皆さまの前でプレーできるよう頑張ります!応援よろしくお願いします」とコメント。太田は「2025シーズンの悔しさ。チームを去ることになった選手・スタッフの想い。ファン・サポーター、湘南ベルマーレを支