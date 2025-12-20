横浜F・マリノスは20日、3選手との来季契約を更新したことを発表した。更新した3選手は、MF天野純(34)、MF渡辺皓太(27)、DF角田涼太朗(26)。来年のJ1百年構想リーグ、また2026-27シーズンの契約に合意したという。