外国人を含む道内の総人口が発表され、１１月末の人口は４９９万９４３９人と、６８年ぶりに５００万人を下回りました。道によりますと、外国人を含む住民基本台帳ネットワーク上の道内の総人口が１１月末で４９９万９４３９人になったということです。道内の人口は１０月末時点で５００万２１６４人でしたが、１か月で２７００人以上が減少し、先月末で５００万人を下回りました。２００３年以降は、少子高齢化で死亡者数が