¿Íµ¤À¼Í¥¤ÈµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÀîÈªÂÙ»Ë¡¦¾®Ìîºä¾»Ìépresents¥Ü¥¤¥³¥á¡ª¡ÁÀ¼Í¥¤È¿·´î·à¤ÎÏ¯ÆÉ¥é¥¤¥Ö¡Á¡Ù¤¬13¡¢14Æü¡¢Âçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£ÀîÈªÂÙ»Ë¤È¾®Ìîºä¾»Ìé¤Î¡È¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¡É¤È¤¹¤ë¿·ÂÎÀ©¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡£½ª±é¸å¤Ë¤Ïº£¸å¤ÎÌîË¾¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñÈ´¤¹¤®¤ë¡Ä¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®Ìîºä¾»ÌéÀ¼Í¥¤È¿·´î·àºÂ°÷¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ·à¡Ø¥Ü¥¤¥³¥á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥ê¥Ë