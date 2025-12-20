¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢SUPER BEAVER½ñ¤­²¼¤í¤·¤Î¡Ö»¸Á³¡Ê¤µ¤ó¤¼¤ó¡Ë¡×¤Ë·èÄê¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¶õÃÎ±Ñ½©¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜÍ½¹ð¡õËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¡£2026Ç¯1·î2Æü¤Ë¥Æ¥ìÅì·Ï¤Ë¤Æ±Ç²è¡Ø¶äº² THE FINAL¡Ù¤¬ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛSUPER BEAVER½ñ¤­²¼¤í¤·¼çÂê²Î¡Ö»¸Á³¡×¤¬ÎÏ¶¯¤¯¶Á¤­ÅÏ¤ë¡ª±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù