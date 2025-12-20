◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１２月２０日、阪神競馬場新潟２歳Ｓの勝ち馬、リアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は１２時４０分、決戦の地に到着した。馬運車を降りる時から落ち着き十分で、その後洗い場につながれた時もジッと一点を見つめるように立っていた。「前走は行きも帰りも（馬運車に）乗らなかったけ