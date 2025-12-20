１２月２０日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１８頭立て）は、８番人気の伏兵スピナーリート（牝、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）が逃げ切った。短期免許で来日中のフローレン・ジェルー騎手＝フランス生まれ、アメリカ拠点＝は、ＪＲＡ通算３２戦目で初勝利を挙げた。勝ち時計は１分３５秒５（良）。外枠からじわっと行かせて向こう正面でハナに立ち、マイペースを刻んだ。ぴったりと折り合って、手応えを残した