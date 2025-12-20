オリックスの育成４選手が大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨んだ。１８日まで沖縄で行われていたウィンターリーグに参加。大院大高から昨年の育成ドラフト１位で入団した今坂幸暉（ともき）内野手は「一番は支配下ですけど、ウエスタン・リーグで結果を残すのが目標になる。内野手は１軍も２軍も層が厚い。そこに割って入っていかないと、支配下というところもないと思う。ショート一本で勝負をしたいです」と決意を新たにした