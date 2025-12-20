King Gnu¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤ò2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë0»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë0»þ26Ê¬¡ÁMBS/TBS·Ï28¶É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à TURBOÏÈ¤Ë¤ÆÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆKing Gnu¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¡¢Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤ÎºÇ¿··¿¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡£TV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷³«»ÏÆü¤Î1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£&#169