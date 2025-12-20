Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦ÃË»ÒSP¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬104.27ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤±ç·³¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¨¡ªÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î±þ±ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£