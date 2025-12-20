6人組ボーイズグループ82MAJOR（エイティーツーメジャー）が、「本格的な日本活動に乗り出す」と韓国メディアが報じた。韓国のスポTVニュースは19日「日本の大手マネジメント会社ホリプロインターナショナル、日本最大チケットサービスのe＋（イープラス）と専属契約を締結した」と報じた。契約後、最初の日本活動として、21日に東京・ニッショーホールで、初の日本ファンミーティング「82DE WORLD IN JAPAN」を開催する。「82DE」