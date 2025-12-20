ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜ティミショアラ線を2026年4月1日に開設する。火・水・金・土・日曜の週5往復を運航する。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が1時間45分、ティミショアラ発が1時間50分から1時間55分。ティミショアラはルーマニア西部の都市。ドイツやイタリア、ギリシャ、ハンガリー系の少数民族が多く、建築や芸術、カフェ文化でも知られる芸術都市。同路線はこの他