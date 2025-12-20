YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ®Æá¤µ¤ó¤Ï12·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿Æ»Ò¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ®Æá¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÎ®Æá¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤À¤è¡×Î®Æá¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÆüÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Æ´¶Æ°¡¢»º¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é»£¤é¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¼Ì¿¿¤ÇÀ®Ä¹Ç¼¤á¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ÇÎ®Æá¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¿Æ»Ò¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥ó