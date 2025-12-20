歌舞伎役者の市川團十郎さんが自身のインスタグラムで、子ども二人の稽古の模様を投稿しています。 【写真を見る】【 市川團十郎 】ぼたんさん・新之助さんが「家でも稽古。」初春大歌舞伎に備えて研鑽の様子團十郎さんは「家でも稽古。」と一言だけテキスト。写真では、市川ぼたんさん・市川新之助さんの姉弟が、自宅のリビングルームで稽古している模様が投稿されています。 ぼたんさんと新之助さんは、共に着物に帯