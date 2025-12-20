クマ20日午前8時10分ごろ、宮城県大和町の山林で、男性が頭にけがをした状態で倒れているのが見つかった。大和署によると、近くにあったイノシシ用のわなにクマがかかっており、男性はクマに襲われたとみて詳しい状況を調べている。大和町によると、クマは駆除された。