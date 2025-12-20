元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が20日、都内で『須田亜香里カレンダー2026』（講談社）発売記念会見を開催。自身を「ラッキー人間」と表現した。【全身ショット】二の腕あらわ…！輝くドレス衣装で登場した須田亜香里発売を迎え、「とてもうれしいです」とにっこり。「アイドル時代は全員がソロのカレンダーを出せる環境ではなかったので、カレンダーメンバーに選ばれるように頑張ろうと思って活動してました。カレンダ