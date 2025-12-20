湯煙に包まれ、うっとりとした表情を見せるカピバラたち。本来は、南米のアマゾン川流域など温暖な水辺に生息する。日本の寒い冬を少しでも快適に過ごしてもらおうと、県立とべ動物園（砥部町）では、土日曜と祝日の正午から２時間、約４０度の湯を流す「カピバラの打たせ湯」を実施する。担当飼育員の前田洋一さんは「毛は乾きやすく、『湯冷め』はしないようです」と明かし、「野生では天敵が多く警戒心が強い動物ですが、こ