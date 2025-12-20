１２月２０日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１７頭立て）は、１番人気の大外枠プラウディッツ（牝２歳、美浦・田中博康厩舎、父キタサンブラック）が、外から楽々と抜け出して初陣を飾った。勝ちタイムは２分１秒８（良）。母が米Ｇ１馬という血統馬が順当に初陣を飾った。スタートを決め、中団に構えると、４コーナー手前から大外を手応え良く進出。最後の直線ではライバルをねじ伏せるように力強く抜け出し１馬