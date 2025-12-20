南房総の山並みを縫うように伸びるアプローチを抜けた瞬間、空気の密度が変わった。エンジンの残響が地形に反射し、低く、そして確かに響いてくる。THE MAGARIGAWA CLUBで開催された「房走祭2025」は、単なる自動車イベントという言葉では収まりきらない、体験そのものだった。【画像】 ”走って 観て 感じて！もっとワクワクを！”を体感できた特別な2日間（写真16点）会場に足を踏み入れてまず感じたのは、来場者の層の広さだ。