女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」がバッティングセンターで“映像登板”すると２０日、大阪・読売テレビが発表した。場所は大阪・キタの「梅田バッティングドーム」で、同施設の「５番ＢＯＸ」に設置される「きゃんちゅー打席」で今月２２日から来年１月１１日までの２１日間、７人のメンバーが日替わり映像で登場する。ＣＡＮＤＹＴＵＮＥが、来年１月１１日午後２時から放送される「大和地所スペシャル