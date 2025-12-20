米国がドリームチーム結成へ、着々とメンバーを集めている。ドジャース内野手ベッツのWBC不参加は大谷翔平、佐々木朗希、山本由伸のレギュラーシーズンに追い風来年3月のWBCに、タイガースのタリク・スクバル（29）、ジャイアンツのローガン・ウェブ（29）が、米国代表として出場することが、日本時間19日に発表された。現役最強左腕のスクバルは、今季31試合で13勝6敗、防御率2.21。ウェブは今季15勝、224奪三振でナ・リー