◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）２１日の女子フリーに向けた公式練習が行われた。ショートプログラム首位の坂本花織（シスメックス）は「愛の讃歌」を演じた。冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を着氷。続く３回転フリップを決めると、３回転ルッツ―２回転トウループも降りた。後半の３連続ジャンプも決めて万全な様子を見せた。開場