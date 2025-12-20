京都府精華町の近鉄京都線の踏切で、特急電車と車が衝突する事故がありました。「自動車内に人影らしきものがある」という情報があります。【映像】特急電車と衝突し潰れた車（激しく燃え上がる様子も）午前11時1分ごろ、近鉄京都線の狛田〜新祝園間の踏切で、京都発橿原神宮前行きの4両編成の特急と車が衝突しました。映像によりますと、車は特急に押し出されるようにして駅のホームの端で停車し、大破・炎上しました。特急