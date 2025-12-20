ガソリン代や保険料などさまざまな維持費がかかるクルマ。どのような節約をしていますか。アクサ損害保険株式会社が実施した「47都道府県 ドライバー県民性調査2025」によると、カーライフの節約方法として、回答者の44.9%が「安いガソリンスタンドを利用する」と回答しました。【写真】やられた…！愛車のロードスターで出かけようと思ったら→まさかの光景マイカーを持ち、月に1回以上運転する20歳から69歳の男女4700人を対象に