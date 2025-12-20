2025年度（1月～12月）に反響の大きかったルポ・ひきこもりからの脱出記事ベスト5をお届けする。第5位は、大きな秘密を抱え中学1年生で不登校になった45歳のひきこもり男性が社会復帰するまでの道のりを追った記事だった（初公開日：2025年10月12日）。 【画像】ひきこもり男性が、いま力を入れている自助グループの活動の冊子 中学1年で不登校になった40代男性。自分はゲイだという“秘密”を抱えて苦しみ