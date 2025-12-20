2025年度（1月～12月）に反響の大きかったルポ・ひきこもりからの脱出記事ベスト5をお届けする。第4位は、7年間、家から一歩も出ずにひきこもった経験を持つ男性の苦悩を取材した記事だった（初公開日：2025年2月15日）。 【画像】長髪をバッサリ。ひきこもりから脱した後、髪を切った瀧本さん 18歳のときから7年間、家から一歩も出ずにひきこもった瀧本裕喜（ひろき）さん（44）。自分との対話を続けて、やっと部