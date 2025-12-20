2025年度（1月～12月）に反響の大きかったルポ・ひきこもりからの脱出記事ベスト5をお届けする。第3位は、高校3年生で突然家から出られなくなったひきこもり男性がなぜ救急隊員になったのかを取材した記事だった（初公開日：2025年4月20日）。 【画像】「将来も見えないし、半ばやけくそで…」4年ひきこもった男性がしていた行為 中学では勉強もスポーツもよくできた40代男性が突然、家から出られなくなった