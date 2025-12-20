福岡県うきは市を拠点とする中学硬式野球のクラブチーム「浮羽リトルシニア」に所属する日田市内の1年生選手5人が、全国大会のJAL沖縄第5回ルーキーズ・ベースボールカップ（25〜28日、沖縄県浦添市）に出場する。チーム発足から5年余りで初めて戦う全国の舞台。5人は「優勝を目指す」と張り切っている。