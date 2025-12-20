2025年度（1月～12月）に反響の大きかったルポ・ひきこもりからの脱出記事ベスト5をお届けする。第1位は、能登半島地震で家が半壊したことで、人生が思いがけない方向に向かったひきこもり男性の記事だった（初公開日：2025年4月27日）。 震災がきっかけでひきこもりから脱出した44歳 集団行動が苦手だった石尾大輔さん（44）は子どものころからいじめられていた。15歳で統合失調症と診断され不眠と幻聴、倦怠感に