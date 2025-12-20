2025年、大盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。そんな万博でネットをざわつかせたニュースの一つが、英国パビリオンのレストランで提供された5000円の「アフタヌーンティー」だ。本場イギリスのアフタヌーンティーを体験できるという触れ込みで提供されたのは、紙コップにティーバッグを入れただけの紅茶。 【画像】5000円アフタヌーンティーの「最終形態」 紙コップ時代か