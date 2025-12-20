歌舞伎俳優の尾上右近（33）が20日に放送されたTBS系「サタプラ」（土曜前7・30）にVTR出演。歌舞伎役者の給料事情について語った。「（歌舞伎座は）11時開演で、終演が21時前なんです。どこの場面に出るかは毎月違う」と前置きし「極端なこと言えば、朝一の11時に出演して12時に仕事が終わってるってこともある、1役しかない場合」と説明。その他の時間は、稽古や観劇、別の仕事を入れることが多いという。4役、5役ともらう