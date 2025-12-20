女子サッカー「RB大宮アルディージャWOMEN」に所属するMF仲田歩夢（なかだ・あゆ）選手（32）が2025年12月10日、自身のインスタグラムを更新。マフラーを巻いた冬コーデを披露した。「大人になってから冬がすきになりました」」仲田さんは、「大人になってから冬がすきになりました」と明かし、クリスマスマーケットに訪れたオフショットを投稿。「皆さんも心温まるステキな冬を過ごしてね」とつづっていた。インスタグラムに投稿