メ～テレ（名古屋テレビ） 19日夜、愛知県刈谷市の駐車場で女性が刃物を突き付けられかばんを奪われた事件で、フィリピン国籍の男が逮捕されました。 強盗の疑いで逮捕されたのは、フィリピン国籍のキヨノ・ユキ・ダンテ容疑者（36）です。 警察によりますとキヨノ容疑者は19日午後6時50分ごろ、刈谷市恩田町の駐車場で会社役員の女性（44）に包丁を突き付け、およそ10万円などが入ったかばんを奪った疑いが持たれて