きょう未明、富山市で倉庫1棟が燃える火事がありました。けが人はおらず、警察と消防が午前中から実況見分をして火事の原因を調べています。警察によりますと、きょう午前2時すぎ、富山市浜黒崎で「倉庫が燃えている」と付近の住民から消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められ、木造2階建ての倉庫1棟が焼けました。周辺への延焼はなく火事によるけが人もいませんでした。現場は県道1号沿いで、海岸そばの雑木林