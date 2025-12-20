濱岸ひよりさんが、『2026年版濱岸ひよりカレンダー』発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【 濱岸ひより(23) 】「二十歳で着れなかった」念願の振り袖に喜び日向坂46卒業から1年「ちょっと寂しい」カレンダー発売に対して濱岸さんは、「ソロのカレンダーは初めてになるんですけど、すごく嬉しい。私の理想が詰まったこだわりのカレンダーとなっているので、毎月毎月めくっていただくのがすごく楽しみです。」と喜び