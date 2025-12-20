けさ、宮城県大和町内の山林で、80代とみられる男性がイノシシ用のワナにかかったクマに襲われ死亡しました。【映像】男性がクマに襲われ死亡した宮城・大和町警察と消防によりますと午前8時10分ごろ、大和町の山林で「猟友会の人が倒れている」と110番通報がありました。現場には、クマ1頭がイノシシ用のワナにかかっていて、その隣で80代とみられる男性が頭などに傷を負った状態で見つかり、その後消防が死亡を確認しました