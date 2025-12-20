¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡Ö¥È¥ì¥Ó¤ÎÀô¡×¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¡¢2¥æ¡¼¥í¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥Þ»Ô¤Ï19Æü¡¢¡Ö¥È¥ì¥Ó¤ÎÀô¡×¤ÎÊ®¿åÁ°¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Î©¤ÁÆþ¤ëºÝ¡¢2¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó370±ß¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï2026Ç¯¤Î2·î1Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º®»¨´ËÏÂÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥È¥ì¥Ó¤ÎÀô¡×¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Ì¾½ê¤Ç¡¢¡Ö¸å¤í¸þ¤­¤Ç¥³¥¤¥ó¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ì¤ÐºÆ¤Ó¥í¡¼¥Þ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×