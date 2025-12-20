今年も残すところ10日余りです。京都の東本願寺では、師走の伝統行事「すす払い」が行われました。20日朝、東本願寺の御影堂では、かっぽうぎ姿の門徒らが一斉に畳を叩き始めました。1年のほこりを払う東本願寺の「すす払い」は、室町時代から続く伝統行事で、1年を無事に過ごすことができた喜びと感謝を表すとされています。20日の「すす払い」には一般の参加者を含めおよそ200人が参加し、ほこりにまみれながら丁寧に汚れを落と