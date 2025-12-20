12月18日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段言えないことを小声でトークする企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」の後編が放送された。元アイドルの“現役時代”の裏話に、出演者も興味津々で…。【映像】元AKB48、元乃木坂46、元欅坂46が集結見取り図のほか、松村沙友理、福留光帆、重盛さと美、今泉佑唯、加納（Aマッソ）、吉住、やす子が出演した同企画。元欅坂46の今泉、元乃