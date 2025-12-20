愛知県刈谷市で女性に包丁を突きつけ、カバンを奪ったとして、フィリピン国籍の男が逮捕されました。 【写真を見る】信用金庫の駐車場で強盗事件 フィリピン国籍の男を逮捕 ATMでの出金後の女性に包丁突きつけ現金入りのカバンを奪った疑い 愛知・刈谷市 逮捕されたのは、フィリピン国籍で自称・派遣社員のキヨノ・ユキ・ダンテ容疑者（36）です。 警察によりますと、キヨノ容疑者は19日午後7時前、愛知県刈谷市恩田町の岡崎信